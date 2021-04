DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Powell: Fed wird Anleihekäufe mit deutlichem Vorlauf zu Zinserhöhung reduzieren

Die US-Notenbank wird ihre Anleihekäufe nach den Worten ihres Präsidenten Jerome Powell mit einem deutlichen Vorlauf zu Zinserhöhungen zurückfahren. Die Federal Reserve könne ihre Anleihekäufe jedoch erst reduzieren, wenn sie ihren Zielen (der Vollbeschäftigung und einer stabilen durchschnittlichen Inflation von 2 Prozent) näher gekommen sei, sagte der Fed-Chairman bei einer virtuellen Rede beim Economic Club of Washington. Und das wiederum werde aller Wahrscheinlichkeit nach eine ganze Weile vor der nächsten Zinserhöhung sein.

US-Notenbank: Wirtschaft dank stärkerer Verbraucherausgaben belebt

Die US-Wirtschaft hat sich von Februar bis Anfang April dank höherer Verbraucherausgaben auf ein moderates Tempo beschleunigt. Grund dafür seien die zunehmenden Corona-Impfungen, Geschäftsöffnungen und Stimulusmaßnahmen, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank hervorgeht. Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. "Die Aussichten waren optimistischer als im letzten Bericht, was zum Teil durch eine Beschleunigung der Covid-19-Impfungen begünstigt wurde", heißt es im Fed-Bericht.

Williams: Zeitpunkt für geldpolitische Wende unklar

John Williams, Präsident der Fed von New York, kann nicht sagen, wann die US-Notenbank ihre Unterstützung für die Wirtschaft zurückfahren wird. "Ich weiß nicht, wann dies der Fall sein wird", sagte Williams auf einer virtuellen Veranstaltung. Es sei aber sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen anheben werde.

Bank of Korea belässt die Zinsen auf Rekordtief

Südkoreas Zentralbank hat am Donnerstag ihren Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von 0,50 Prozent belassen. Es überwiegen derzeit die Sorgen über das Wiederaufleben der lokalen Covid-19-Fälle, die die Wirtschaft belasten. Es wird allgemein prognostiziert, dass die Bank of Korea trotz der Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung die Zinsen im gesamten Jahr 2021 unverändert lässt, um das Wachstum zu unterstützen.

Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland steigt um 37 Prozent

Die Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland hat im März erneut zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) gab es 37 Prozent mehr dieser Insolvenzbekanntmachungen als im Februar. Die Zahl der Regelinsolvenzen gibt Hinweise auf die künftige Entwicklung der gesamten Unternehmensinsolvenzen, rund 30 Prozent der Insolvenzverfahren in Deutschland sind Regelinsolvenzverfahren.

Deutsche HVPI-Inflation im März bei 2,0 Prozent

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im März wie erwartet zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 2,0 (Vormonat: 1,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,5 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

USA brauchen mehr Zeit für Begutachtung von J&J-Impfstoff

Die Empfehlung der US-Regierung, den Einsatz des Impfstoffs Covid-19 von Johnson & Johnson (J&J) zu pausieren, bleibt bestehen. Ein Beratungsgremium verschob am Mittwoch eine Abstimmung darüber, wie mit den Impfungen weiter verfahren werden soll, nachdem eine kleine Anzahl von Geimpften lebensbedrohliche Blutgerinnsel entwickelt hatte.

Nato beschließt Truppenabzug aus Afghanistan ab 1. Mai

Nach der Ankündigung der USA hat auch die Nato den vollständigen Truppenabzug aus Afghanistan offiziell beschlossen. Die Außen- und Verteidigungsminister der 30 Nato-Länder einigte sich nach Angaben des Militärbündnisses am Mittwoch darauf, am 1. Mai "geordnet, koordiniert und überlegt" mit dem Truppenabzug zu beginnen. Alle Nato-Truppen sollen Afghanistan demnach "innerhalb weniger Monate" verlassen.

Biden: Ursprüngliche Mission des Afghanistan-Einsatzes "erfüllt"

Die USA haben nach Worten von Präsident Joe Biden ihre ursprüngliche Mission in Afghanistan "erfüllt". Die USA seien 2001 in dem Land einmarschiert, damit es nicht erneut Ausgangspunkt von Anschlägen gegen die USA werde, sagte Biden am Mittwoch bei der offiziellen Verkündung eines vollständigen US-Truppenabzugs aus Afghanistan bis September. "Wir haben dieses Ziel erfüllt."

IAEA: Iran "fast" fertig mit Vorbereitungen für Urananreicherung auf 60 Prozent

Der Iran hat seine Vorbereitungen für eine Urananreicherung auf 60 Prozent laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) "fast abgeschlossen". Die "notwendigen Rohrleitungen" würden fertiggestellt und die Zentrifugen in der Atomanlage Natans könnten "bald danach starten", erklärte die IAEA am Mittwochabend in Wien. Zuvor hatte die IAEA mitgeteilt, dass Inspektoren die Anlage in Natans besucht hätten.

Ankara: USA sagen Entsendung von Kriegsschiffen ins Schwarze Meer ab

Die USA haben die Entsendung zweier Kriegsschiffe ins Schwarze Meer nach Angaben der Türkei abgesagt. Das erste Schiff, das vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine in die Region geschickt werden sollte, sei nicht wie geplant am Mittwoch eingetroffen, hieß es aus türkischen Diplomatenkreisen.

Merkel und Biden fordern Rückzug russischer Truppen von Grenze zur Ostukraine

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Joe Biden haben gemeinsam Russland aufgefordert, seine Truppenverstärkungen an der Grenze zur Ostukraine wieder abzubauen. Nur so könne eine "Deeskalation der Situation" erreicht werden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwochabend nach einem Telefonat Merkels mit Biden mit.

Steuerprüfungen bei Reichen um 56 Prozent rückläufig

Die Zahl der Betriebsprüfungen bei Steuerzahlern mit Einkünften von über einer halben Million Euro ist in elf Jahren um fast 56 Prozent zurückgegangen. Gingen die Finanzämter 2009 noch 1.628 Fällen nach, waren es 2020 nur noch 909, wie die Rheinische Post unter Berufung auf eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion berichtet.

US-Gesetzentwurf zu Entschädigungen für Nachfahren von Sklaven nimmt erste Hürde

Der Gesetzentwurf zur Prüfung von Entschädigungszahlungen an die Nachfahren versklavter Menschen hat im US-Kongress eine erste Hürde genommen. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses beschloss am Mittwochabend, über das Vorhaben im Plenum der Kongresskammer zu beraten. Die demokratischen Ausschussmitglieder stimmten geschlossen dafür, während die oppositionellen Republikaner es ablehnten, den Gesetzentwurf weiterzuleiten.

Exporte März 18,35 Mrd USD

Importe März 16,79 Mrd USD

Handelsbilanz März Überschuss 1,57 Mrd USD (PROG Überschuss 1,82 Mrd USD)

