Köln (ots) - Michel Abdollahi moderiert den für Frühjahr 2021 angekündigten wochentäglichen Morning-Podcast, den der STERN in Kooperation mit RTL und ntv startet. Der Podcast heißt "heute wichtig". Das Konzept für das Nachrichtenformat, einem Projekt der Bertelsmann Content Alliance und produziert von der Audio Alliance, entwickelt zurzeit ein Team aus Print-, TV- und Digital-Journalist:innen des STERN und der Mediengruppe RTL Deutschland gemeinsam mit Abdollahi.Michel Abdollahi ist Conférencier, Fernsehmoderator, Journalist und Poetry-Slam-Pate. Der 1981 in Teheran geborene Deutsch-Iraner wurde bekannt durch seinen preisgekrönten Filmbeitrag "Im Nazidorf" ("Panorama - Die Reporter") sowie seine Straßenaktionen im Kulturjournal des NDR. Weitere Details zum Podcast folgen in Kürze.