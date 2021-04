Es gibt wieder eine neue Folge des Digital Insurance Podcast. Diesmal spricht Podcaster Jonas Piela mit Zouhair Haddou-Temsamani, dem Vertriebs- und Produktmanager der ARAG über die Entstehung der neuen Beratungsapp und was für den Erfolg des Projekts ausschlaggebend war. Das Hauptziel bei der Entwicklung der App sei es, so Zouhair, das Erlebnis für Kunden wie Vermittler zu verbessern. Sie soll den heutigen Ansprüchen genügen und den Beratungsprozess so einfach wie möglich gestalten. Die Barriere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...