Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einem weitgehend ruhigen Handelsverlauf ging es für deutsche Staatsanleihen zum Ende des Tages doch noch etwas abwärts, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund seien gestiegene US-Einfuhrpreise gewesen, die die Renditen in den USA zunächst hätten anziehen lassen. US-Treasuries hätten sich am Mittwoch letztlich kaum verändert. Weder neue Konjunkturdaten noch die Aussagen der FED im "Beige Book" hätten zu nachhaltigen Kursbewegungen geführt. (15.04.2021/alc/a/a) ...

