Köln (www.fondscheck.de) - An den weltweiten Aktienmärkten herrschte im März insgesamt eine freundliche Stimmung vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Die europäischen Märkte und der US-amerikanische Markt hätten deutliche Wertzuwächse verbucht. Die asiatischen Märkte seien insgesamt hinter den westlichen Märkten zurückgeblieben. An den Rentenmärkten sei die Umlaufrendite in Deutschland leicht gefallen, wohingegen es in den USA zu einem deutlichen Anstieg des Kapitalmarktzinsniveaus gekommen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...