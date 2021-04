München (ots) - MOONROC (https://www.moonroc.de/startseite)hat mit Wirkung zum 1. April 2021 Björn Fues als neuen Partner in die Führungsmannschaft aufgenommen.Als Experte im Thema digitale und agile Transformation wird Björn Fues zukünftig das Themengebiet digitale Transformation/agile Organisationsentwicklung über verschiedene Unternehmensbranchen hinweg verantworten.Vor seiner Tätigkeit bei MOONROC hat Herr Fues als verantwortlicher Manger und Führungskraft wesentliche und große Transformationsprojekte in renommierten Großunternehmen begleitet. Er verfügt über mehr als 12 Jahre Berufserfahrung (u.a. bei der DekaBank, ING und Deutschen Bahn/DB Systel)."Wir freuen uns sehr, mit Björn einen der führenden Experten im Thema agile Organisationsentwicklung für MOONROC gewonnen zu haben", so Dr. Torsten Stuska, Partner bei MOONROC "Am Ende gibt es in Deutschland nur sehr wenige Experten, die wirklich große agile Transformationen in dieser Breite und Tiefe erfolgreich begleitet haben. Jetzt sind wir in der Lage, auch dieses zukünftig bedeutende Geschäftsfeld noch besser mit der führenden Fachexpertise zu besetzen."Patrick Natus, ebenfalls Partner bei MOONROC, ergänzt: "Nicht nur fachlich ist das eine ausgezeichnete Verstärkung, sondern auch menschlich. Mit seiner positiven, offenen und stets im 100%igen kundeninteresse-agierenden Art ist Björn eine großartige Bereicherung für unser Team. Wir gratulieren Björn zu seiner neuen Aufgabe und freuen uns, gemeinsam mit ihm die Zukunft unserer Kunden erfolgreich zu gestalten!"Informationen zu MOONROC:Als führende Managementberatung berät und unterstützt MOONROC vor allem das Top-Management deutscher DAX und MDAX Unternehmen in Fragen der Strategie, digitalen/agilen Transformation, Vertrieb, Operations, IT und M&A. Das Angebot reicht von der Konzeption neuer Strategien über die Transformation zu einer agilen Organisation und der Entwicklung und Realisierung neuer, digitaler Geschäftsmodelle bis hin zur hochprofessionellen Steuerung komplexer Programme.Die Berater/innen bei MOONROC zählen zu den führenden Experten/innen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet. Sie unterstützen ihre Kunden in einer Vielzahl von Branchen wie Financial Services, Travel & Transport, sowie Public Services und Consumer Goods & Retail.WirgestaltenZukunft - mit diesem Firmencredo verschreibt sich MOONROC seiner Mission, stets im ausschließlichen und ehrlichen Interesse der Kunden zu agieren. Im Fokus steht dabei der nachhaltige Kundenerfolg, die grundlegende Verbesserung der Wettbewerbsposition und die erfolgreiche Umsetzung der Projekte. Der Start von Herrn Fues als neuer Partner markiert den Beginn des neuen Geschäftsfelds digitale Transformation und agile Organisationsentwicklung.Weitere Informationen finden Sie unter:www.moonroc.dehttps://www.linkedin.com/company/moonroc-advisory-partners-gmbhPressekontakt:Sophie EtscheidHead of Marketing & CommunicationsMOONROC Advisory GmbHSteinsdorfstraße 14 | 80538 München+49 (0) 151 42 20 29 20s.etscheid@moonroc.deOriginal-Content von: MOONROC Advisory Partners GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152921/4889446