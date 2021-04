"Dies überrascht insofern nicht, weil sich in diesem Marktsegment viel mehr Vertreter aus zyklischen Sektoren befinden, welche von der sich global abzeichnenden Konjunkturerholung deutlich stärker profitieren dürften."von Marc Hänni, Head of Swiss Equities, Vontobel Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legte in einem von vielen Unsicherheiten, aber auch Hoffnungen geprägten Umfeld einen guten Start ins Jahr 2021 hin, wobei die defensiven Indexschwergewichte (Nestlé, Roche und Novartis) den Gesamtmarkt eher bremsten. Überdurchschnittlich gut entwickelte sich dagegen das Nebenwertesegment.

Den vollständigen Artikel lesen ...