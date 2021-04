In ihrem jüngsten Quartalsbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, senkte die Bank of Japan (BoJ) ihre Konjunktureinschätzung für zwei der neun regionalen Wirtschaftsregionen Japans. Wichtige Details "Ein Wiederauftreten von Coronavirus-Infektionen belastet den Dienstleistungskonsum". "Die BoJ hat ihre Einschätzung für die übrigen sieben Regionen ...

