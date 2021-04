Kiel (ots) - Übergewicht ist kein SchicksalDas neue Buch vonREZA HOJATIWeg mit dem "Corona Speck"- Zurück zu natürlichem Essverhalten und zum natürlichen GewichtDie Corona-Zeit und der lange Lockdown gehen nicht spurlos an uns vorüber. Nicht nur, dass viele an einigen Kilos zugelegt haben, einige von uns haben sich selbst in dieser Zeit aus den Augen verloren. Wir fragen uns heute mehr denn je Wer bin ich eigentlich? Wann und wie geht es mir gut? Als Bewusstseinsforscher, Transformationscoach und Hypnotist unterstützt Hojati Menschen dabei, ihr volles Potential zu erreichen und begleitet sie in Online Coaching Sessions, um dauerhafte positive Veränderungen zu bewirken.Reza Hojati liefert in seinem neuen Buch "Übergewicht ist kein Schicksal" einen Paradigmenwechsel in Bezug auf herkömmliche Lehrmeinungen und bietet einen neuen Ansatz zu einem gesunden und natürlichen Essverhalten zurückzufinden und ein natürliches Gewicht zu erreichen. "Dein Körper ist klüger, als jede noch so raffinierte Diät", lautet seine Devise "Höre auf dich anstatt auf irgendwelche Ernährungstipps".Durch Einflüsse aus unserem Umfeld haben wir den Kontakt zu den körpereigenen Signalen verloren und haben verlernt, darauf richtig zu reagieren. Stattdessen befolgen wir unzählige Diät- und Ernährungstipps, die uns verunsichern und verwirren. "Diese Beeinflussungen programmieren unser Essverhalten, schaffen ein negatives Ess-Bewusstsein, machen uns dick und somit auch anfälliger für Krankheiten", sagt Reza Hojati. "Nicht was wir essen ist für unser Übergewicht verantwortlich, sondern wie wir essen und warum wir essen. Denn oftmals essen wir nicht, weil wir körperlich hungrig sind. Essen muss heutzutage oftmals aus dem Ruder geratene Emotionen kompensieren."Aktuelle Studien belegen, dass viele Menschen vermehrt zu Süßigkeiten greifen, weil sie sich langweilen oder einsam fühlen.Tatsache ist, dass unser Körper die natürliche Fähigkeit besitzt, uns die richtige Nahrung auswählen zu lassen, die uns guttut, uns genau signalisiert, wann er wie viel braucht und so dafür sorgt, ein natürliches Gewicht zu erreichen. Anstatt aber auf unseren Körper zu hören, zählen wir Kalorien oder essen zu bestimmten Uhrzeiten. Mit der Zeit entwickeln wir so ein zwanghaftes Essverhalten, welches uns von unserem natürlichen Essverhalten entfernt.In seinem aktuellen Buch "Übergewicht ist kein Schicksal" und seinen Coachings zeigt Hojati effektive MIND-Techniken, mit denen es jeder schaffen kann, das Vertrauen in sich und den eigenen Körper zurück zu gewinnen, den Kampf gegen das Übergewicht und den JoJo Effekt zu beenden und endlich Frieden mit seinem Körper zu schließen.Reza Hojati, gebürtiger Perser, kam 1988 im Alter von 14 Jahren nach Deutschland. In der Zeit von 1990 bis 1996 war er erfolgreicher Leistungssportler, Fitness- und Personal Coach. Im Jahre 1996 brach er sich bei einem Autounfall die Halswirbelsäule und somit endete seine sportliche Karriere schlagartig. Später arbeitet er als Diplomsportlehrer und Ernährungsberater. Reza Hojati erkannte während seiner sportlichen Karriere, dass der Erfolg oder Misserfolg jeder einzelnen Person von der Beschaffenheit seiner Gedanken abhängig ist und das wir im Laufe unseres Lebens bewusste oder unbewusste Programme entwickeln, die zu einer Gedankenbarriere werden können.Seit 2000 beschäftigte Reza Hojati sich intensiv mit der positiven Psychologie, NLP, Hypnose, Kommunikation und der Körpersprache. Er leitet das Hojati Institut für Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung.In seinen außergewöhnlichen Seminaren und Coachings verhilft er Menschen, sich selbst zu finden, tiefgreifende Veränderungen in ihrem Leben durch echte Transformation zu bewirken und ihr Leben positiv nach ihren Wünschen und Zielen zu gestalten.Mehr Infos erhalten Sie unter:www.schlankness.dewww.hojati.de"Übergewicht ist kein Schicksal" (https://www.amazon.de/Einfach-abnehmen-ohne-Di%C3%A4t-Sport/dp/3981337875)78 Seiten9,99 EURISBN 3981337875Pressekontakt:Hojati InstitutKaiserstr. 724143 KielTel: +49 (0) 431 - 65 75 364Fax: +49 (0) 0431 - 65 75 36 60E-Mail: info@hojati.dePressekontaktAlexander von Spreti | 0151 22343426 | presse@vonspreti.deSandra Eichner I 0172 8184667 I se@rosenheim-rocks.deOriginal-Content von: Hojati Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154843/4889564