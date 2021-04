Audi hat mit dem Q4 E-Tron und Q4 Sportback E-Tron seine ersten E-Auto-Modelle auf VWs MEB-Basis vorgestellt. Die beiden Fahrzeuge sollen laut Audi-Chef Markus Duesmann "den Einstieg in die elektrische Welt bei Audi" bilden. Die Preise starten bei knapp 42.000 Euro. Seit Wochen teasert Audi seine neuen Stromermodelle an, die am Mittwochabend schließlich ihre Premiere feierten. Das SUV Q4 E-Tron und die Schrägheck-Variante Q4 Sportback E-Tron stellen laut Autobauer das untere Ende des Audi-Portfolios dar. Audi Q4 E-Tron und Sportback in 3 Antriebsvarianten Audi Q4 E-Tron. (Foto: Audi AG) Audi will den 4,59 Meter langen Q4 E-Tron und die Sportback-Version in ...

