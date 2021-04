Nachdem wir bereits gestern über die positive Entwicklung bei BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) berichtet hatten (HIER zu lesen), setzt sich diese Tendenz auch am heutigen Börsenstag fort. BioNTech startete bereits im Plus bei 110,60 Euro in den Handel und kann in der Folge weiter bis auf aktuell 114,30 Euro zulegen. Im Chart (unten) ist die "Fahnenstange" der letzten Börsensitzungen deutlich erkennbar. Wir würden deshalb jetzt schon den StopLoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...