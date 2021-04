FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.04.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 470 (440) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 325 (285) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 20 PENCE - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 400 (375) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP INITIATES QINETIQ WITH 'NEUTRAL' - TARGET 360 PENCE - CITIGROUP INITIATES ULTRA ELECTRONICS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 2200 PENCE - CITIGROUP RAISES KINGFISHER TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 350 (280) PENCE - GOLDMAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1690 (1770) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1850 (1760) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1170 (1100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 660 (610) PENCE - 'HOLD' - PANMURE RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 374 (242) PENCE - PEEL HUNT RAISES EASYJET TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1150 (765) PENCE - RBC RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 30 (24) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2640 (2510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7780 (7750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN RAISES WHITBREAD TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 3888 (3002) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de