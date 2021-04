Köln (ots) - Drei WDR-Produktionen gehen ins Rennen um den CIVIS Medienpreis 2021: Nominiert sind eine WDRforyou-Reportage, der "Brennpunkt Rassismus" aus "Die Carolin Kebekus Show" und ein Social-Media-Format von WDR COSMO.Die WDRforyou-Reportage "Hoffnung, nur noch Hoffnung" über Kinder im Flüchtlingslager Moria hat Chancen in der Kategorie "CIVIS Video Award Information". Die Geschichte rund um die 10-jährige Fayegheh "erschüttert auch, weil sie auf dramaturgische Verstärker verzichtet, einen persönlichen Blick auf die Situation wirft und trotzdem die journalistische Distanz nicht verliert", so die Jury zur Nominierung. Die Reportage ist Teil einer Reihe von Reportagen aus dem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, die das Team von WDRforyou (Autorinnen/Regie: Salama Abdo, Isabel Schayani, Redaktion: Petra Schmitt-Wilting) vor Ort produziert hat.In der Kategorie "CIVIS Video Award Unterhaltung" überzeugte die Nominierungs-Jury die "Brennpunkt Rassismus"-Ausgabe aus "Die Carolin Kebekus Show" (Autor*innen: Max Bierhals, Jana Fischer, Fabienne Hurst, Carolin Kebekus, Jasmina Kuhnke, Aurel Mertz, Claudius Pläging, Shary Reeves; Redaktion: Leona Frommelt). In 8 Minuten und 46 Sekunden - so lange dauerte der Todeskampf des Afroamerikaners George Floyd - berichteten am 4. Juni 2020 Moderatorin Shary Reeves und andere Black People of Colour aus Deutschland über ihre Erfahrungen mit Anfeindung und Ausgrenzung. "Bewusst frontal, aber nicht auftrumpfend transportiert die Sendung ihre durchschlagende Botschaft zum Thema Rassismus", so die Nominierungs-Jury. Produziert wird "Die Carolin Kebekus Show" von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH im Auftrag des WDR.In der Kategorie "CIVIS Video Award Social Media" darf sich das Team von WDR COSMO (Autor*innen: Michel Abdollahi, Janina Kalle, Daphne Ivana Sagner, Jan-Nicholas Vogt, Robert Weitkamp, Redaktion: Tobias Gnädig, Miriam Hochhard) Hoffnung auf einen Preis machen. Alltagserfahrungen von Black People of Colour hat COSMO unter dem Titel "Darf ich dir in die Haare fassen? - Alltagsrassismus in Deutschland" umgedreht und Passant*innen auf der Straße gefragt, ob man ihnen mal in die Haare fassen dürfe. "Ein aufklärerisches Wechselspiel", so die Nominierungs-Jury, "einfühlsam dargestellt, ernsthaft aber auch humorvoll-ironisch und den Formaten der sozialen Medien geschickt angepasst".Für den CIVIS Medienpreis 2021 sind insgesamt 23 Produktionen nominiert. Die Preisverleihung findet als Fernsehsendung statt (Livestream am 21.5.2021, Das Erste am 24.5.2021), die Moderation übernimmt Jaafar Abdul Karim.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4889678