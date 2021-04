Die Nominierungsphase für die achte Ausgabe der .eu Web Awards ist jetzt eröffnet und läuft bis zum 5. August 2021

Die .eu Web Awards sind ein Online-Wettbewerb, mit dem Websites ausgezeichnet werden, die ein tolles Aussehen, hervorragende Inhalte und hohe Sicherheitsstandards aufweisen.

Jeder, der nach den Regeln der Web Awards teilnahmeberechtigt ist, einschließlich der Domaininhaber, kann seine bevorzugte .eu-, .??- oder .e?-Website nominieren.

"Wir freuen uns, die Tradition der .eu Web Awards fortzusetzen und heute die achte Ausgabe zu starten. Mit über 1.200 Nominierten und fast 35.000 abgegebenen Stimmen, die in den letzten sieben Jahren gesammelt wurden, glauben wir, dass die Web Awards eine großartige Gelegenheit für Inhaber von .eu-Domains sind, ihre Websites zu präsentieren. Wir freuen uns außerdem, dieses Jahr eine sechste Kategorie hinzuzufügen, 'The BEST OF .?? or .e?', die die Mehrsprachigkeit im Cyberspace hervorhebt", sagt Giovanni Seppia, EURids External Relations Manager.

Die 18 Finalisten (drei pro Kategorie) werden am 16. August 2021 bekannt gegeben und zur .eu Web Awards Gala im September 2021 eingeladen, wo die sechs Gewinner einer pro Kategorie bekannt gegeben werden.

Die Gewinner erhalten ein prestigeträchtiges Preispaket, das eine dreimonatige Werbekampagne auf einer Plakatwand am Brüsseler Flughafen, ein von EURid zu Werbezwecken produziertes maßgeschneidertes Promo-Video und eine Trophäe umfasst.

Besuchen Sie webawards.eurid.eu, um Ihre Nominierung einzureichen und Ihre Stimme für die besten .eu-, .??- und .e?-Websites abzugeben!

Über EURid

EURid ist die Non-Profit-Organisation, die die länderspezifischen Top-Level-Domains (TLD) .eu, .?? und .e? infolge eines Vergabeverfahrens im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet. EURid arbeitet mit über 700 zugelassenen Registraren zusammen. Im Rahmen ihres fortgesetzten Engagements für Datensicherheit ist EURid seit 2013 nach den ISO27001-Sicherheitsstandards zertifiziert. EURid wurde zudem bei dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) registriert. EURid verfügt über eine Hauptniederlassung in Diegem (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechien) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen finden Sie auf: www.eurid.eu.

