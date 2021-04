Mit der Verkündung der Q1-Zahlen seitens der US-Grossbank JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) hat die Bilanzberichtssaison in der Wall Street nun endgültig an Fahrt aufgenommen. Hatten im Vorfeld die Analysten mit einem Nettogewinn von 3.10 US-Dollar je Anteilschein gerechnet, was bereits erheblich über dem Vorjahreswert von 0.78 US-Dollar lag, so gab die Bank jetzt in ihrem Q1-Bericht ein Nettoergebnis von stattlichen 4.50 US-Dollar je Anteilschein bekannt. Somit wurden die Expertenschätzungen um stattliche 45 % geschlagen.In einer ersten Marktreaktion ...

