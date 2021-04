DJ Existenzgründungen im Corona-Jahr um 11 Prozent rückläufig

BERLIN (Dow Jones)--Im Corona-Jahr 2020 haben sich deutlich weniger Menschen selbstständig gemacht. Die Zahl der Existenzgründungen sank um gut 11 Prozent oder 68.000 auf 537.000, wie eine Vorabauswertung des KfW-Gründungsmonitors zeigt. Deutliche Rückgänge gab es sowohl bei den Startups im Vollerwerb (minus 12 Prozent) als auch bei denen im Nebenerwerb (minus 11 Prozent).

Nach dem Anstieg der Gründungstätigkeit 2019 hatte sich eigentlich ein weiteres Plus angekündigt: Die Quote der Gründungsplanungen hatte deutlich zugenommen. Der Ausbruch der Corona-Krise sei aber ein Game-Changer gewesen, erklärt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. "Viele Gründungsinteressierte haben in diesem Umfeld den Start in die Selbstständigkeit zunächst auf Eis gelegt."

Allerdings stieg der Anteil an sogenannten Chancengründungen von 73 im Jahr 2019 auf 80 Prozent an. Viele Unternehmer hätten laut KfW offenbar trotz Corona-Krise die Beharrlichkeit gehabt, ihre Idee zu verwirklichen. Dies mache sich auch bei der Gründungsgröße bemerkbar: Der Anteil von Sologründungen mit Beschäftigten hat sich von 15 Prozent auf 19 Prozent erhöht. Nach wie vor werden Übernahmen und tätige Beteiligungen relativ selten zum Schritt in die Selbstständigkeit genutzt - 8 von 10 Existenzgründungen sind Neugründungen.

April 15, 2021

