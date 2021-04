Blue Origin, die Raumfahrtfirma von Amazon-Chef Jeff Bezos, soll ein Raumschiff bauen, das mit einem Atomantrieb ausgestattet werden kann. Ein erster Testflug ist für 2025 geplant. Schon länger forscht etwa die Nasa an Raumschiffen mit einem Kernenergieantriebssystem. Dabei wird in einem Reaktor Wasserstoff so stark erhitzt, dass er als Strahl durch einen Kanal geleitet und als Antrieb genutzt werden kann - allerdings erst im All. Beim Start der Rakete von der Erde aus wäre die Gefahr einer Explosion zu groß. Zuletzt haben die USA ihre Anstrengungen zur Entwicklung eines ...

