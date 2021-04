DJ MARKT USA/Wall Street vor freundlichem Start in ereignisreichen Tag

Die Wall Street zeigt sich optimistisch vor einer ereignisreichen Sitzung mit wichtigen Konjunkturdaten und Geschäftsberichten. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt schließen. In der laufenden Berichtsperiode melden sich unter anderem UnitedHealth, Bank of America, PepsiCo, Citigroup, BlackRock and Delta Air Lines zu Wort. Makroökonomisch stehen Daten zum Einzelhandelsumsatz, zum Arbeitsmarkt, zur Geschäftsaktivität im Großraum Philadelphia und New York sowie zur Industrieproduktion auf der Agenda. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vortag bereits Beruhigungspillen verteilt. Denn die Straffung der Geldpolitik und anschließende Zinserhöhungen würden noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, machte der Fed-Chef klar. Damit können Anleger weiter die Konjunkturerholung spielen, ohne eine Straffung der Geldpolitik befürchten zu müssen.

Gleichwohl hat der Aktienmarkt bereits sehr viel Positives eingepreist. Daher dürfe das positive Bild nicht getrübt werden, warnen Händler. "Wir wollen erleben, dass die Geschäftszahlen für 2021 - sogar die Zahlen für 2022 - weiterhin gut aussehen. Wir wollen sehen, wie die Ausblicke ausfallen. Für einen Großteil des Jahres 2020 hatten wir keine Unternehmensprognosen", sagt die leitende Marktstrategin Esty Dwek von Natixis Investment Solutions.

Nach dem fulminanten Börsendebüt des Vortages steigen steigen Coinbase vorbörslich um weitere 9,3 Prozent. Die Handelsplattform für Kryptowährungen hatte am Vortag einen milliardenschweren Börsengang äußerst erfolgreich aufs Parkett gelegt.

April 15, 2021

