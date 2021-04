Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenreaktion auf den Kurssprung vom Vortag.New York - Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Im Mittagshandel hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenreaktion auf den Kurssprung vom Vortag, als neue Daten zu den Ölreserven in den USA für Kauflaune sorgten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,32 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag.

