Mit 1,1993 Dollar hatte der Euro am Vormittag zeitweise den höchsten Stand seit Anfang März erreicht. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in Grenzen.Zum Schweizer Franken gab der Euro ebenfalls leicht ab und notierte noch bei 1,1050 Franken nach 1,1058 am Morgen. Der Euro zeigt sich derweil zur Schweizer Währung ...

