Das seit kurzem an der Wiener Börse gelistete eSport-Unternehmen XB Systems AG will mit der Galaxy Group fusionieren. Galaxy betreibt die Marke UltraPlay, einen B2B-Softwareanbieter im Bereich eSports. Das kombinierte Unternehmen hätte im Jahr 2020 einen Umsatz von über 7 Mio. Euro erzielt. Derzeit würden Finanzierungsoptionen geprüft, heißt es. XB Systems AG hat zudem einen Einblick in das 1. Quartal bereitgestellt: Die Netto-Gaming-Umsätze lagen bei 442.000 Euro, was einer Steigerung von 197 Prozent im Quartalsvergleich bedeutet.

