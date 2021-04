Mainz (ots) - Das Leben von Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald Bundschuh (Axel Milberg) geht mit neuen Herausforderungen weiter, als Gerald ohne Gundulas Wissen ein altes Gutshaus im Grünen kauft. Die Dreharbeiten zur ZDF-Komödie "Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger", dem sechsten Film nach der Romanreihe von Andrea Sawatzki, haben am 14. April 2021 in Berlin begonnen. Das Drehbuch schrieb Stefan Kuhlmann, Regie führt Thomas Nennstiel. In weiteren Rollen spielen Judy Winter, Thekla Carola Wied, Stephan Grossmann, Eva Löbau, Levis Kachel, Uwe Ochsenknecht, Leslie Malton und andere.Das ersteigerte alte Gutshaus vor den Toren Berlins entpuppt sich schnell als Groschengrab. Doch die wirkliche Herausforderung sind die zahlreichen Familienmitglieder, die alle einen guten Grund haben, um mit in den neuen Familiensitz zu ziehen. So nisten sich gegen Gundulas Willen Bruder Hadi (Stephan Grossmann) mit Gattin Rose (Eva Löbau) und die Großmütter Ilse (Thekla Carola Wied) und Susanne (Judy Winter) in dem Anwesen ein. Schnell stellt sich dabei heraus, dass niemand Anstalten macht, Gundula bei den anstehenden Renovierungsarbeiten zu unterstützen. Zudem wird die Sanierung kostspieliger als angenommen: Das Haus steht unter Denkmalschutz und Hella von Sternberg (Leslie Malton), die ortsansässige Denkmalschützerin, wacht mit Argusaugen über die Renovierungsarbeiten. Gundula kämpft dabei allein auf weiter Flur. Als ihr die Hutschnur platzt, kann nur noch Therapeut Mussorkski (Uwe Ochsenknecht) helfen, um die Wogen beim Experiment "alle unter einem Dach" zu glätten."Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Ziegler Film GmbH & Co. KG. Produzentin ist Regina Ziegler, Producerin Kirsten Ellerbrake. Die Redaktion im ZDF liegt bei Anja Helmling-Grob. Die Dreharbeiten in Berlin und Umgebung dauern voraussichtlich bis Mitte Mai 2021. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/familiebundschuhhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4889914