DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Altmaier erwartet Wirtschaftsentwicklung 2021 deutlich über 3,0%-Prognose

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach der jüngsten Konjunkturprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute eine deutliche Erhöhung der entsprechenden Projektion der Bundesregierung in Aussicht gestellt. "Ich gehe von einer wirtschaftlichen Entwicklung aus, die deutlich über den Prognosen der Bundesregierung liegen wird", sagte Altmaier bei einem Pressestatement. Derzeit liegt die Prognose der Regierung bei 3,0 Prozent. Die Institute haben nun einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes um 3,7 Prozent vorhergesagt. Altmaier will die neue Regierungsprognose am 27. April veröffentlichen.

Institute: Shutdown verzögert Wirtschaftserholung in Deutschland

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden Jahr gesenkt, die für das nächste Jahr aber angehoben. Wie aus dem aktuellen Frühjahrsgutachten hervorgeht, erwarten sie einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 3,7 (Herbstgutachten: 4,7) Prozent im laufenden Jahr und um 3,9 (2,7) Prozent 2022. "Der erneute Shutdown verzögert die wirtschaftliche Erholung, aber sobald die Infektionsgefahren vor allem durch das Impfen gebannt sein werden, wird eine kräftige Erholung einsetzen", erklärten sie.

Bundesverfassungsgericht erklärt Berliner Mietendeckel für nichtig

Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel für nichtig erklärt. Dieser sei mit dem Grundgesetz unvereinbar, teilte das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe mit. Der Bundesgesetzgeber habe das Mietpreisrecht abschließend geregelt, weswegen die Länder hier keine Gesetzgebungsbefugnis hätten.

Berlin sieht nach Mietendeckel-Urteil Bund in der Pflicht

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen den Mietendeckel werden die Forderungen nach einer Regelung auf Bundesebene lauter. "Wir hatten mit dem Mietendeckel Neuland betreten und mit einer anderen Entscheidung gerechnet", erklärte der Berliner Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel (Die Linke). Denn die Kompetenz für das Wohnungswesen falle seit der Föderalismusreform 2006 in die alleinige Zuständigkeit der Länder.

Wohnungswirtschaft erleichtert über Mietendeckel-Urteil

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW hat sich erleichtert über das Urteil zum Berliner Mietendeckel gezeigt. "Das ist ein guter Tag für den Erhalt der Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaates", erklärte GdW-Präsident Gedaschko. "Die Entscheidung stellt unmissverständlich klar, dass sich der Senat und die Mehrheit des Parlaments von Berlin über die Zuständigkeiten unseres Staatsrechts hinweggesetzt haben."

Mieterbund will für bundesweiten Mietendeckel kämpfen

Der Deutsche Mieterbund hat nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel eine bundesweite Regelung zur Begrenzung der Wohnkosten angemahnt. "Die Entscheidung aus Karlsruhe ist bitter, trifft sie doch die Bewohner von 1,5 Millionen Berliner Mietwohnungen hart", erklärte Verbandspräsident Lukas Siebenkotten. "Aber sie ist auch ein lauter Weckruf an den Bundesgesetzgeber, endlich zu handeln und die Mietenexplosion in vielen deutschen Städten zu stoppen."

IMK: Rezessionsrisiko erneut gesunken

Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in nächster Zeit in eine Rezession gerät, ist in den vergangenen Wochen trotz des stärkeren Corona-Infektionsgeschehens nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung noch einmal spürbar gesunken. In der Drei-Monats-Prognose für April bis Ende Juni zeige der Konjunkturindikator des Instituts eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von nur noch 6,5 Prozent an - nach 13,3 Prozent im März.

Scholz: Wir müssen noch durchhalten - höhere Neuverschuldung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag seine Pläne für die Aufnahme zusätzlicher Mittel in diesem Jahr verteidigt. Wegen der Corona-Krise will Scholz 2021 in einem Nachtragshaushalt zusätzliche Kredite von 60,4 Milliarden Euro aufnehmen. Insgesamt soll die Neuverschuldung damit 2021 bei 240,2 Milliarden Euro liegen. "Wir müssen noch durchhalten, und das gilt natürlich auch für das, was wir finanziell jetzt stemmen müssen", sagte Scholz bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs für den Nachtragshaushalt im Bundestag.

Türkische Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 19 Prozent

Die türkische Nationalbank hat ihre Geldpolitik unter dem neuen Gouverneur Sahap Kavcioglu wie erwartet unverändert gelassen. Der Leitzins bleibt bei 19 Prozent, wie sie am Mittag mitteilte. Laut Factset-Konsens hatten Analysten diese Entscheidung erwartet. Im März war der Schlüsselsatz von 17 auf 19 Prozent erhöht worden. Kavcioglus Vorgänger Naci Agbal war im März von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan entlassen worden. Die Inflationsrate der Türkei lag im März bei 16,2 Prozent.

Dreier-Klimagipfel von China, Deutschland und Frankreich am Freitag

Deutschland, Frankreich und China werden sich nach Angaben des chinesischen Außenministeriums am Freitag bei einem virtuellen Gipfeltreffen über ihre Ziele in der Klimapolitik verständigen. Staatschef Xi Jinping nehme an den Dreier-Beratungen auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teil, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Donnerstag in Peking.

Thüringer Verfassungsschutz für bundesweite Beobachtung von "Querdenken"-Bewegung

Der Thüringer Verfassungsschutz hat eine bundesweite Beobachtung der sogenannten Querdenken-Bewegung gefordert. Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sprach sich am Donnerstag im ARD-Magazin Kontraste dafür aus, die Bewegung als Verdachtsfall einzustufen.

Ukrainischer Botschafter fordert mehr militärische Unterstützung des Westens

Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat angesichts der russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ostukraine mehr militärische Unterstützung des Westens gefordert. "Die Lage ist katastrophal", sagte Andrij Melnyk am Donnerstag im Deutschlandfunk. Die Verlegung russischer Truppen an die Grenze seines Landes sei "viel mehr als Säbelrasseln". Er sprach von "sehr realen Kriegsvorbereitungen".

Debatte in Japan über Absage Olympischer Spiele wegen Corona-Infektionslage

Der einflussreiche japanische Politiker Toshiro Nikai hat angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie ein Aus der Olympischen Sommerspiele ins Spiel gebracht. Der Generalsekretär der regierenden Liberaldemokratischen Partei sagte am Donnerstag, die Spiele müssten "ohne Zögern" abgesagt werden, sollte die Infektionslage zu ernst sein. "Wenn die Infektionen sich wegen Olympia ausbreiten, weiß ich nicht, wozu Olympia gut ist", sagte Nikai dem privaten Fernsehsender TBS.

Blinken zu Gesprächen über US-Truppenabzug in Afghanistan eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist am Donnerstag zu Beratungen über den bevorstehenden Truppenabzug aus Afghanistan nach Kabul gereist. Bei seinem Überraschungsbesuch in der afghanischen Hauptstadt stehen Gespräche mit Präsident Aschraf Ghani und US-Regierungsvertretern auf dem Programm.

