Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Deutsche Börse baut ihr Angebot an Kryptowährungsprodukten weiter aus: Seit heute ist erstmals eine Exchange Traded Note (ETN) auf Litecoin über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Emittent des Produktes sei die ETC Group.Der LTCetc - ETC Group Physical Litecoin ETP (ISIN DE000A3GN5J9/ WKN A3GN5J) ermögliche Anlegern, erstmals auf Xetra an der Wertentwicklung der Kryptowährung Litecoin zu partizipieren, ohne hierfür Krypto-Wallets einrichten zu müssen. Der mit Litecoin physisch besicherte ETN sei im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen worden und werde über Eurex Clearing zentral gecleart. Dadurch würden Investoren von deutlich reduzierten Risiken bei der Abwicklung der Börsengeschäfte profitieren. ...

