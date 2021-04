Der EUR/USD befindet sich bereits seit Anfang des Jahres in einer Abwärtsbewegung (siehe Chart unten). Im Tief rutschte man dabei am 31.03.21 bis auf 1,1704 USD ab. In den letzten beiden Handelswochen konnte die Notierung jedoch wieder deutlich zulegen und klopft jetzt bereits an der roten Abwärtstrendgeraden an. Gelingt hier das Break oder sehen wir in den kommenden Wochen erneut fallende Kurse? EUR/USD Chart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, ...

