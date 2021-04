Am Donnerstag um die Mittagszeit war es so weit. Das Ethereum-Team konnte ein erfolgreiches Update seiner Blockchain vermelden. Der Hard-Fork namens "Berlin" ist damit online. Im Ethereum-Mainnet und dort an Block 12.244.000 ist heute Mittag das große Berlin-Update der zweitgrößten Blockchain der Welt live gegangen. "Berlin" folgt auf die Updates "Istanbul" und "Muir Glacier", die Ende 2019 stattgefunden hatten. Im Vorfeld des Starts hatte sich der Ether-Kurs bis auf 2.489 US-Dollar und damit auf ein neues Allzeithoch begeben. Eine neue Rallye scheint sich daraus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...