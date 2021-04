Unterföhring (ots) -- Ab diesem Freitag bis Montag, 26. April überträgt Sky täglich die Begegnungen des 32. und 33. Spieltags sowie ein Nachholspiel der Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl) live und exklusiv, insgesamt 18 Partien- Das "Match of the Week" des 32. Spieltags zwischen Leeds United und dem FC Liverpool am Montag ab 20.30 Uhr mit Sky Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld, exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD- Der 33. Spieltag mit dem "Match of the Week" West Ham United gegen FC Chelsea am Samstag ab 18.00 Uhr mit Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld, Leeds United gegen Manchester United am Sonntag ab 14.55 Uhr mit Sky Q auch in Ultra HD- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 15. April 2021 - In den kommenden elf Tagen dürfen sich Fans des englischen Fußballs auf das volle Programm freuen. Ab diesem Freitag bis einschließlich Montag, 26. April wird Sky täglich mindestens eine Partie aus der Premier League live und exklusiv übertragen. Insgesamt werden in diesem Zeitraum insgesamt 18 Begegnungen live zu sehen sein, die des 32. und 33. Spieltags sowie ein Nachholspiel.Besonders spannend ist das Rennen um die internationalen Plätze hinter den beiden Klubs aus Manchester, die die ersten beiden Positionen in der Tabelle belegen. Mit Leicester City (56 Punkte) auf Platz drei, West Ham United (55 Punkte) auf Platz vier, dem FC Chelsea (54 Punkte) auf Platz fünf und dem sechstplatzierten FC Liverpool (52 Punkte) geht ein dicht gedrängter Pulk in den Saisonendspurt.Dahinter lauern noch der FC Everton (48 Punkte) und Tottenham Hotspur (49 Punkte), die zum Auftakt des Premier-League-Marathons bei Sky am Freitagabend aufeinandertreffen. Der Gewinner des Duells, das Sky ab 20.50 Uhr live überträgt, könnte auch noch in den Kampf um einen Platz in der UEFA Champions League eingreifen.Die weiteren Begegnungen des 32. Spieltags sowie ein Nachholspiel überträgt Sky von Samstag bis Donnerstag täglich live. Unter anderem treffen am Samstag ab 13.20 Uhr Newcastle United und West Ham United aufeinander, im "Match of the Week" ist am Montag ab 20.30 Uhr der FC Liverpool bei Leeds United zu Gast. Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid unter der Woche, kann für die "Reds" der Weg in die Königsklasse nur noch über die Liga führen. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric stimmen die Zuschauer auf die Partie ein und führen im Anschluss durch die 90 Minuten. Exklusiv für Sky Q Kunden ist die Begegnung auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD empfangbar.Der 33. Spieltag schließt dann nahtlos an und wird vom nächsten Freitag, 23. April bis Montag, 26. April ausgetragen. Eröffnet wird er am Freitag ab 20.50 Uhr von der Begegnung des FC Arsenal gegen den FC Everton.Am Samstag ab 18.00 Uhr überträgt Sky das "Match of the Week" zwischen West Ham United und dem FC Chelsea live. Das direkte Duell um die Königsklasse begleiten Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld, Sky Experte, René Adler und Raphael Honigstein.Am Sonntag ab 14.55 Uhr steht unter anderem auch das Duell der beiden Rivalen Leeds United und Manchester United auf dem Programm. Exklusiv für Sky Q Kunden ist die Begegnung auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD empfangbar.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/fussball/pl?wkz=WSPGS25T&gclid=EAIaIQobChMI49yfl7XK7AIVuRkGAB0iKQU7EAAYASAAEgIU4_D_BwE&et_uk=fc5ba38012d14ef39320ef748818029a)) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Die Premier League live auf Sky Sport:32. SpieltagFreitag, 16.4.:20.50 Uhr: FC Everton - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1Samstag, 17.4.:13.20 Uhr: Newcastle United - West Ham United live auf Sky Sport 121.05 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Sheffield United live auf Sky Sport 2Sonntag, 18.4.:14.20 Uhr: FC Arsenal - FC Fulham live auf Sky Sport 116.50 Uhr: Manchester United - FC Burnley live auf Sky Sport 1Montag, 19.4.:20.30 Uhr: "Match of the Week" Leeds United - FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und auf Sky Sport UHD23.00 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1Dienstag, 20.4.:20.50 Uhr: FC Chelsea - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2Mittwoch, 21.4.:18.50 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Southampton (Nachholspiel vom 29. Spieltag) live auf Sky Sport 221.05 Uhr: Aston Villa - Manchester City live auf Sky Sport 2Donnerstag, 22.4.:20.50 Uhr: Leicester City - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 133. SpieltagFreitag, 23.4.:20.50 Uhr: FC Arsenal - FC Everton live auf Sky Sport 1Samstag, 24.4.:13.20 Uhr: FC Liverpool - Newcastle United live auf Sky Sport 118.00 Uhr: "Match of the Week" West Ham United - FC Chelsea live auf Sky Sport 120.30 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 120.55 Uhr: Sheffield United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1Sonntag, 25.4.:12.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Burnley live auf Sky Sport 114.55 Uhr: Leeds United - Manchester United live auf Sky Sport 1 und auf Sky Sport UHD19.50 Uhr: Aston Villa - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 1Montag, 26.4.:20.50 Uhr: Leicester City - Crystal Place live auf Sky Sport 1Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4890027