DJ Citigroup verdient im 1. Quartal deutlich mehr als erwartet

Von Orla McCaffrey und Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Die Citigroup hat das erste Quartal 2021 deutlich über den Markterwartungen abgeschlossen. Die US-Großbank konnte den Nettogewinn nach eigenen Angaben auf 7,9 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifachen. Je Aktie verdiente sie 3,62 Dollar nach 1,05 Dollar im Vorjahr, und übertraf damit den Analystenkonsens von 2,60 Dollar je Aktie deutlich. Die Einnahmen gingen auf 19,3 von 20,7 Milliarden Dollar zurück. Damit lag die Bank aber immer noch über der Konsensschätzung von 18,8 Milliarden Dollar. Wie andere US-Banken löste auch die Citigroup einen Teil ihrer Rückstellungen für Kreditausfälle auf - in ihrem Fall 1,8 Milliarden Dollar.

Darüber hinaus kündigte die Citigroup an, einen Großteil ihres Privatkundengeschäfts in Europa, Asien und dem Nahen Osten einzustellen. Insgesamt will die Citigroup dem Privatkundengeschäft in 13 Ländern den Rücken kehren, und sich stattdessen auf Vermögensverwaltung und andere Bereiche konzentrieren. CEO Jane Fraser sagte, es handele sich dabei um exzellente Geschäftsbereiche, doch hätten diese nicht die nötige Größenordnung, um konkurrenzfähig zu sein.

