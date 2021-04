Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind in den USA um 193.000 gesunken - US Dollar Index bleibt relativ ruhig um 91,60 - In der Woche zum 10. April wurden in den USA 576.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt, wie das US-Arbeitsministerium (DOL) am Donnerstag bekannt gab. Dies war der niedrigste Stand seit ...

