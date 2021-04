Gestern hatten wir Ihnen mit Synlab bereits einen spannenden IPO-Kandidaten präsentiert. Heute gibt es einen Nachschlag. Eine Parallele zwischen den Unternehmen gibt es: beide haben ihren Firmensitz in München. Damit sind die Gemeinsamkeiten aber auch erschöpft, denn nach dem gestrigen Ausflug in die Labordiagnostik tauchen wir heute in die Welt der Elektronik ein. Hier kommt Teil 2 unseres IPO-Doppelpacks.

Den vollständigen Artikel lesen ...