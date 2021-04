Mainz (ots) - Freitag, 16. April 2021, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Thomas Arnold, SchauspielerCorona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. SpechtPflanzzeit - Tipps von Gartenexpertin Anja KönzenPoke Bowl mit Garnelen - Rezeptvorschlag von Mario KotaskaSchwangerschaft in Corona-Zeiten - Infos zu Einschränkungen und HilfenFreitag, 16. April 2021, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Lissy IshagBoom in Kleingärten - Run auf die letzten ParzellenExpedition Deutschland: Hochheim - Die Glücksmomente im LebenDer Traum vom Auswandern - Naturfotograf in BrasilienFreitag, 16.April 2021, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagReisen auf dem Sofa - Den Urlaub nach Hause holenFreitag, 16. April 2021, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbAblauf royaler Trauerfeier am Samstag - Schaltgespräch nach WindsorScooter: Besuch im Tonstudio - Heute erscheint das neue AlbumLara Mandoki ermittelt im ZDF - Am Samstag im ErzgebirgskrimiFreitag, 16. April 2021, 23.30 UhraspekteModeration: Katty SaliéKonsumgesellschaft im Wandel - Haben oder SeinKonsum oder Verzicht - Warum kaufen so guttutWas wir auf der Erde hinterlassen - Wer wir warenEinfach mal die Welt retten - Wie soll das denn gehen?Nachhaltige Zukunftsprojekte - Anders lebenJoseph Beuys zum 100. Geburtstag - Seiner Zeit vorausMusik: London Grammar mit dem Song "How does it feel"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4890178