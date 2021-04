Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Bundrenditen mit zehn Jahren Laufzeit sind in den vergangenen Tagen auf -0,27% gestiegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Zuletzt hätten dazu vermutlich Äußerungen von Frankreichs Notenbankchef Villeroy de Galhau beigetragen, der ein Ende des PEPP-Anleiheankaufprogramms per März 2022 ins Spiel gebracht habe. Die Notenbankchefin Christine Lagarde habe sofort gegengehalten und das Bild eines Patienten auf zwei Krücken gezeichnet, der fiskalischen und der monetären Krücke, und derzeit brauche der Patient Eurozone noch beide Krücken. Nächste Woche tage die Europäische Zentralbank und da dürfte Lagarde unterstreichen, dass die EZB die Bondmärkte noch relativ lange unterstützen werde. ...

