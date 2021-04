DJ PTA-News: XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft: Einberufung der Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta036/15.04.2021/15:45) - XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft, München

Einberufung der Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft am Montag, den 17.05.2021, um 10 Uhr, in den Räumen der Kanzlei Stolzenberg Rechtsanwälte, Widenmayerstr. 3, 80538 München.

Tagesordnung:

Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 95 Abs. 1 AktG i.V.m. § 6 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen.

Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ist abgelaufen.

Es wird vorgeschlagen,

Frau Dr. Bettina Wawretschek, wohnhaft in 81679 München, Holbeinstraße 22, von Berufs wegen Anwältin Herr Dr. Jens Neiser, wohnhaft in 83627 Warngau, Kirchweg 8, von Berufs wegen Privatier Herr Philip Gaerte, wohnhaft in 10435 Berlin, Schönhauser Allee 152, von Berufs wegen Kaufmann

zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen.

Die vorgeschlagenen Personen haben keine anderen Aufsichtsratsmandate inne.

Die Wahl erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Für den Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische Übermittlung an die folgende E-Mail-Adresse:

nn@xantera.ag

München, im April 2021

XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft

Nikolaus Nieder Vorstand

(Ende)

Aussender: XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft Adresse: Elsenheimerstraße 5, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft E-Mail: nn@xantera.ag Website: www.xantera.ag

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1618494300658 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2021 09:45 ET (13:45 GMT)