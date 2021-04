NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Nach einem starken ersten Quartal sei der diesjährige Ausblick einmal mehr bedeutend angehoben worden, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 10:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

