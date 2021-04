(shareribs.com) Denver 15.04.2021 - In den US-Bundesstaaten Colorado und Illinois entwickelt sich die Nachfrage nach Cannabis weiterhin stark. In Illinois wurden im ersten Quartal höhere Steuern mit Cannabis eingenommen als mit Alkohol. Wie das Department of Revenue von Illinois mitteilte, wurden im ersten Quartal 2021 86,537 Mio. USD an Steuern mit dem Verkauf von recreational Cannabis generiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...