ML Healthcare Partners GmbH ("ML"), meldet heute, dass sich Gawah Holdings Inc. ("Gawah") als Beteiligungsinvestor in erheblichem Umfang an dem Unternehmen beteiligt.

Lars Sonck, Leiter und Partner bei ML, kommentierte: "Wir begrüßen die Beteiligung von Gawah an ML und freuen uns darauf, unsere gemeinsame Reichweite in das weltweite medizinische Versorgungsnetz zu vergrößern und unsere Kunden in allen Teilen der Welt zuverlässig mit medizinischer Ausrüstung zu versorgen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie noch stärker nachgefragt wird. ML ist nun zum Aufbruch in die nächste Wachstumsphase bereit, da Gawah über länderübergreifende Reichweite sowie Erfahrung in mehreren Sektoren verfügt und uns als strategischer Investor unterstützt."

Suhail Al Ansari, Mitbegründer von Gawah, ergänzte: "Es begann zunächst damit, ein paar Freunden in unserem breiteren Geschäftsnetzwerk zu helfen, und hat sich dann sehr schnell zu einem gut etablierten Lieferkettensystem mit konsequenter Compliance-Berücksichtigung entwickelt, sodass wir eine echte Partnerschaft mit ML begründen und ein weiteres weltweit wettbewerbsfähiges Unternehmen innerhalb des Firmenportfolios schaffen konnten. Wir waren schon immer stolz darauf, unsere Kapazitäten durch den Einsatz von Ressourcen und den Aufbau starker Teams zu erweitern. Unsere Investition ist ein Beweis dafür, dass Herr Sonck über Führungsstärke und ML als Unternehmen über Expertise und Wissen im Bereich der medizinischen Ausrüstung verfügt. Da wir nun ein Team bilden, sehen wir ein erhebliches Wachstum des Unternehmens in Bezug auf seine Größe und Reichweite mit dem Potenzial, in Zukunft weitere Elemente der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich Herstellung, zu übernehmen."

2015 gegründet, ist ML Healthcare Partners aktiv im Gesundheitssektor tätig und erweitert seine Präsenz im regionalen und globalen Sektor für medizinische Ausrüstung und gesundheitliche Beratungsdienstleistungen. In der COVID-19-Pandemie lag der Fokus des Unternehmens auf der weiteren Stärkung der Lieferketten, der Beschaffungskapazitäten für verschiedene hochwertige und gefragte Produkte und Dienstleistungen sowie der Sicherung langfristiger Partnerschaften mit renommierten Institutionen der Branche. ML verfügt über gute Beziehungen zu Herstellern und validierten Produktionsanlagen auf der ganzen Welt und ist bestrebt, sich dem stark wandelnden Unternehmensumfeld stets anzupassen. Das Unternehmen ist stolz darauf, Lösungen mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für die medizinische Versorgung anzubieten, und ist für seine Premiumqualität weltweit bekannt.

Gawah ist eine Beteiligungsholding mit Anteilen an vier operativen Unternehmen, weltweiten Firmen, Partnerschaften und Joint Ventures in verschiedenen Branchen, darunter Cloud Computing, Gesundheitswesen und digitale Infrastruktur. Ergänzt durch verschiedene Allianzen, die Wertschöpfungspotenziale bieten, einschließlich einer allgemeinen Partnerschaft im Fondsbereich, hat das Unternehmen seine ersten Schritte in das Geschäft für medizinische Ausstattung unternommen. Dies ist die folgerichtige Weiterentwicklung der historischen Kenntnisse und Erfahrungen im Gesundheitssektor von Mitbegründer und Deputy Vice-Chairman Suhail Al Ansari, der eine große Healthcare-Vertragsplattform für eine bedeutende staatliche Investmentgesellschaft leitete und zahlreiche Beziehungen auf der ganzen Welt aufbaute.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

