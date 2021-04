KABUL (dpa-AFX) - Nur wenige Stunden nach der offiziellen Ankündigung des Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan ist der US-Außenminister Anthony Blinken zu einem unangekündigten Besuch in Kabul eingetroffen. Das teilte der Präsidentenpalast auf Twitter mit.

Bei einem Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani habe Blinken mitgeteilt, dass der US-Abzug die strategischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht schwächen werde. Die USA fühlten sich weiter Afghanistan und seinen Menschen verpflichtet.

Der afghanische Fernsehsender ToloNews zeigte Bilder eines Treffens Blinkens mit dem Vorsitzenden des Hohen Rats für Nationale Aussöhnung, Abdullah Abdullah. "Ich bin hier, um unser anhaltendes Engagement zu demonstrieren", sagte Blinken in dem Video zu Abdullah.

Die USA und Afghanistan hätten eine Partnerschaft, die sich verändere, aber dauerhaft sei, sagte Blinken weiter. "Wir haben ein neues Kapitel, aber es ist ein Kapitel, das wir zusammen schreiben."

Er versprach, dass die USA ihr gesamtes diplomatisches, wirtschaftliches und humanitäres Instrumentarium einsetzen würden, um die Zukunft zu unterstützen, die sich die Afghanen wünschten, inklusive der Frauen. Abdullah dankte Blinken für die "enormen Beiträge", die die USA in Afghanistan geleistet hätten.

Bei einer Pressekonferenz in der US-Botschaft sagte Blinken zudem, die USA hätten nie vorgehabt, eine dauerhafte militärische Präsenz in Afghanistan zu haben. Die Bedrohung durch Al-Kaida in Afghanistan sei erheblich geringer.

US-Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan zum 11. September angekündigt. Das Datum markiert den 20. Jahrestag der Terroranschläge von 2001, die der Anlass für den Einsatz waren. Auch die Nato kündigte am Mittwoch das Ende ihres Einsatzes in Afghanistan ein./vee/DP/nas