EnTrust Global, eine führende Asset-Management-Firma, hat heute die Gründung von Purus Marine bekannt gegeben. Purus Marine ist eine maritime Holdinggesellschaft, die umweltfreundliche Schiffe und Infrastruktureinrichtungen besitzt und über langfristige Verträge an hochwertige Endnutzer verleast. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum an maritimen Sektoren, darunter industrieller Seetransport, Kurzstrecken-Seetransport, Fähren, Offshore-Windparks und Umweltsanierung.

Julian Proctor, der mehr als 24 Jahre Erfahrung in der maritimen Branche mitbringt, wird als Chief Executive Officer und als Vorstandsmitglied tätig sein.

Die Flotte von Purus Marine wird die CO2-Emissionen und die Meeresverschmutzung ihrer Kunden durch folgende Maßnahmen reduzieren:

Einsatz von Technologien mit kohlenstoffarmen bis kohlenstofffreien Kraftstoffen

Nutzung energiesparender Geräte

Konstruktions- und betriebsbedingte Effizienzen

"Die maritimen Industriesektoren stellen sich den Herausforderungen des Klimawandels. Purus Marine ist bestens positioniert, um die wachsenden Erwartungen unserer Kunden an Schiffe und Ausrüstung mit niedrigeren Kohlendioxidemissionen zu erfüllen", so Julian Proctor, Chief Executive Officer bei Purus Marine.

"Unsere tiefreichenden Branchenkenntnisse, unsere engen Beziehungen zu Endkunden, Banken und Werften sowie das herausragende Talent unserer Führungskräfte werden das Wachstum von Purus Marine unterstützen", kommentiert Svein Engh, Senior Advisor und Vorstandsmitglied von Purus Marine.

"Wir freuen uns über die Gründung von Purus Marine und die Möglichkeit, einen direkten und messbaren Beitrag für die Senkung der Kohlendioxidemissionen und Schadstoffe in der maritimen Branche zu leisten. Unser Ziel ist es, den Übergang der Branche zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Zukunft zu unterstützen", berichtet Gregg S. Hymowitz, CEO und Chaiman bei EnTrust Global sowie Chairman of the Board bei Purus Marine.

Seine erste Partnerschaft unter dem Namen "DP Lease" hat Purus Marine mit der Damen Shipyards Group aus den Niederlanden geschlossen. Die Aktivitäten von DP Lease werden sich auf den Besitz von elektrischen und hybridelektrischen Fähren, Schlepp- und Hafenanlagen konzentrieren, die von Damen-Kunden geleast werden.

Über Purus Marine

Purus Marine ist eine maritime Holdinggesellschaft, die ökologisch wegweisende Schiffe und Infrastrukturausrüstung besitzt und langfristig an hochwertige Endnutzer verleast. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum an maritimen Sektoren, darunter industrieller Seetransport, Kurzstrecken-Seetransport, Fähren, Offshore-Windparks und Umweltsanierung. Purus Marine hat sich dem Ziel verschrieben, den Übergang der maritimen Industrie zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Zukunft zu unterstützen, indem es Schiffe und Infrastrukturausrüstung bereitstellt, die die Kohlendioxidemissionen und Meeresverschmutzung reduzieren. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.purusmarine.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

