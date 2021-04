Das in Deutschland ansässige Unternehmen wird sich weiterhin auf Wachstum und weltweite Marktführerschaft bei der Bereitstellung von Datenerfassungssystemen und Datenaufzeichnungslösungen konzentrieren

Battery Ventures, eine globale, technologieorientierte Investmentfirma, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von imc Test Measurement ("imc") getroffen, einem globalen Anbieter von produktiven Lösungen im Bereich Prüf- und Messgeräte und -Software. imc wird Teil der Unternehmensgruppe von Battery auf dem Prüfungs- und Messmarkt und wird Seite an Seite mit Audio Precision mit Sitz in den USA und GRAS Sound Vibration mit Sitz in Dänemark arbeiten, die 2018 bzw. 2020 von Battery übernommen wurden. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

imc wurde 1988 gegründet und ist ein bekannter Anbieter von hochmodernen Datenerfassungssystemen und -software. Das Unternehmen bedient Kunden unter anderem in Märkten wie Automobil, Energie, Eisenbahn und Luft- und Raumfahrt.

In Zusammenarbeit mit Battery, Audio Precision und GRAS wird imc seine langjährige Tradition des Wachstums in den von ihm bedienten Sektoren fortsetzen. Durch die Zusammenarbeit mit Audio Precision und GRAS wird imc von Geschäftssynergien innerhalb der Unternehmensgruppe profitieren und sein zukünftiges Wachstum durch Technologieentwicklung, Erweiterung der Produktionskapazitäten und eine größere globale Marktreichweite vorantreiben.

Das Geschäft von imc wird weiterhin in Deutschland angesiedelt sein, und das Führungsteam des Unternehmens bleibt bestehen und wird eng mit dem CEO der Gruppe, Mike Flaherty, zusammenarbeiten, um das Unternehmen zu leiten. "Wir freuen uns, imc auf unserer Plattform von Prüfungs- und Messunternehmen begrüßen zu dürfen. Die hochentwickelten Datenerfassungssysteme ergänzen unser bestehendes Portfolio an Sensoren und Analysatoren von GRAS und Audio Precision hervorragend und werden die Marktpräsenz unserer Gruppe erweitern, sodass wir unsere Kunden in Zukunft noch effektiver bedienen können", sagte Flaherty. "Wir freuen uns auch darauf, zusammenzuarbeiten, um weitere ergänzende Akquisitionen für die Gruppe zu verfolgen."

"Nach dreiunddreißig Jahren Gründerbesitz und stetigem Wachstum bringt diese Partnerschaft imc viele neue Vorteile, da wir das Wachstum weltweit weiter beschleunigen", so Kai Gilbert, CEO von imc. "Wir erwarten viele Synergien und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Audio Precision, GRAS und Battery, während wir das Geschäft von imc weiterentwickeln und unseren Kunden marktführende Produkte liefern."

Battery baut seine Investitionstätigkeit auf den Industrietechnologiemärkten weiter aus und hat seit 2003 mehr als 55 industriebezogene Transaktionen in den USA und Europa durchgeführt. Für eine vollständige Liste der Battery-Portfoliounternehmen klicken Sie bitte hier.

Über Battery

Battery arbeitet mit außergewöhnlichen Gründern und Management-Teams zusammen, die branchenbestimmende Unternehmen in Märkten wie beispielsweise Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Online-Marktplätze, Gesundheits-IT und Industrietechnologie entwickeln. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Unternehmen in allen Phasen, von der Seed- und Frühphase über die Wachstumsphase bis zum Buyout, und investiert weltweit von sechs strategischen Standorten aus: Boston, San Francisco und Menlo Park in Kalifornien, Tel Aviv, London und New York. Folgen Sie der Firma auf Twitter unter @BatteryVentures und besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com. Eine vollständige Liste von Batterys Portfoliounternehmen finden Sie hier.

Über imc Test Measurement

imc wurde 1988 gegründet und entwickelt Tools, mit denen Ingenieure Datenerfassungssysteme und Prüfungsstrategien effizient einsetzen und so die Prüfungs- und Messherausforderungen der Entwicklungsabteilungen weltweit bewältigen können. imc-Lösungen sind auf einen integrierten Ansatz für physikalische Prüfungen und Messungen spezialisiert und eignen sich gut für Prüfungen mit gemischten Signalen komplexer mechanischer und elektromechanischer Systeme. In diesen Situationen fordern Testingenieure Flexibilität und skalierbare Funktionen insbesondere dann, wenn ein Unternehmen versteht, dass es beim produktiven Prüfen ausschließlich um den effizienten Einsatz von Prüfungsressourcen geht. Folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie unsere Website: https://www.imc-tm.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

