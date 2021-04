Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Führende Plattform zur Automatisierung von Kundenaufträgen und Rechnungen verzeichnet weltweit steigende Nachfrage von Herstellern und Händlern zur Automatisierung wichtiger GeschäftsprozesseConexiom, der führende Anbieter für die Automatisierung von Kundenaufträgen, freut sich, das 1. Quartal 2021 als bestes Quartal der Unternehmensgeschichte bekannt zu geben. Conexiom meldet ein Wachstum von 74 % im Vergleich zum Vorjahr und einen Net Promoter Score (NPS) von 72. Dies folgt auf ein Jahr, in dem Conexiom ein rekordverdächtiges Wachstum von Quartal zu Quartal verzeichnete und gleichzeitig die Größe seines globalen Teams verdoppelte.Mit der wirtschaftlichen Erholung von COVID-19 ergreifen große und kleine Hersteller und Händler auf der ganzen Welt Maßnahmen zur Automatisierung der Verarbeitung von geschäftskritischen Transaktionen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, Arbeit neu zuzuordnen und Kosten zu senken. Diese Transaktionen sind unternehmenskritisch, haben eine komplexe Geschäftslogik und eine hohe Variabilität in Daten und Struktur. Dazu gehören nicht nur Bestellungen und Eingangsrechnungen, sondern auch spezielle Preisvereinbarungen, Angebotsanfragen, Auftragsbestätigungen und Lieferankündigungen."Die rasante Beschleunigung der digitalen Transformation hat das B2B-Geschäft für immer verändert und verlangt von Verkäufern, dass sie mit noch nie dagewesener Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kundenzufriedenheit arbeiten. Unsere Kunden wollen arbeitsintensive, fehleranfällige Prozesse eliminieren, die das Wachstum bremsen, zugunsten von solchen, die den Mitarbeitern Zeit für Aktivitäten geben, die einen größeren Unternehmenswert schaffen", sagt Ray Grady, Präsident und CEO von Conexiom. "Der geschäftliche Wert, der durch eine Automatisierungslösung geschaffen wird, die echte Automatisierung bietet - die Umwandlung von unstrukturierten Daten mit extremer Variabilität in 100 % datengenaue, berührungslose Transaktionen - kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.Wir haben unseren Kunden schon immer geholfen, die Verarbeitung von Bestellungen und Rechnungen zu automatisieren, aber wir haben einen rasanten Anstieg des Bedarfs an der Automatisierung zusätzlicher Dokumente im Handelsprozess festgestellt. Einer der Anwendungsfälle, für den wir eine explodierende Nachfrage sehen, ist die wachsende Notwendigkeit, die Effizienz der Lieferkette zu steigern. Unternehmen wollen Unterbrechungen vermeiden und einen Mehrwert für ihre Kunden schaffen, indem sie erweiterte Versandmitteilungen und Auftragsbestätigungen automatisieren."Das Wachstum von Conexiom im ersten Quartal geht über den nordamerikanischen Markt hinaus, mit einem ARR-Rekord und einem neuen Logo-Wachstum des europäischen Teams. In Q1 hat Conexiom eine Rekordzahl von Kunden in 90 Tagen eingeführt. Zu den branchenführenden Kunden, die in Q1 live gingen, gehören COE Distributing, Majestic Glove, R3 Safety und Whitmore."Die Lagerbestände und die Belegschaft unserer Kunden sind aufgrund von Arbeitsniederlegungen und Unterbrechungen in der Lieferkette weiterhin knapp bemessen. Diese Trends in Kombination mit dem Plan von US-Präsident Biden, in den nächsten 10 Jahren 2 Billionen Dollar für die Infrastruktur auszugeben, unterstreichen die Notwendigkeit, weiterhin so viele kritische Geschäftsprozesse wie möglich zu automatisieren, um die steigende Nachfrage zu bewältigen, ohne zusätzliche Mitarbeiter einzustellen", so Grady."Unser jüngstes Wachstum kommt nicht überraschend, denn Conexiom ist in einer einzigartigen Position als einziger Anbieter einer Lösung, die Automatisierung mit 100%iger Genauigkeit liefert. Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit und Genauigkeit zu verbessern, die Rentabilität zu erhöhen und das Kundenerlebnis zu verbessern, unterstreicht unser Wertversprechen während des anhaltenden Wachstums unserer Branche und unterscheidet uns von älteren Tools, die nicht wirklich das gesamte Problem lösen können."Dieses erfolgreiche Quartal folgt einem Rekordjahr für Conexiom. Im Jahr 2020 konnte Conexiom Dutzende neuer Kunden gewinnen, darunter Chevron, HP und Bunzl. lm Juli erhielt Conexiom eine Finanzierung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar von ICONIQ Capital.Für weitere Informationen über Conexiom besuchen Sie Conexiom.com.Informationen zu ConexiomDie Cloud-basierte Automatisierungsplattform von Conexiom eliminiert manuelle Eingaben und Genehmigungen im Auftragsabwicklungsprozess, indem sie komplexe Daten in 100 % genaue, berührungslose Dokumente umwandelt, die nahtlos in das ERP geliefert werden. Hersteller und Händler auf der ganzen Welt, wie Grainger, Genpak, Prysmian, Rexnord, USESI und Compugen, vertrauen auf Conexiom, wenn es darum geht, die Effizienz, Geschwindigkeit und Genauigkeit zu verbessern, die Rentabilität zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern, während gleichzeitig unnötige Kosten durch manuelle Ansätze vermieden werden.Conexiom hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia und unterhält Niederlassungen in Kitchener, Ontario; London, England; Chicago, Illinois. Weitere Informationen finden Sie auf Conexiom.com.Pressekontakt:Hannah DavidsonBLASTmedia für Conexiomconexiom@blastmedia.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1449047/Conexiom_Logo.jpgOriginal-Content von: Conexiom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153805/4890334