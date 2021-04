EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Conzzeta: Zwischeninformation per Ende 1. Quartal 2021 - Umsatz und Auftragseingang mit deutlicher Steigerung



Zwischeninformation per Ende 1. Quartal 2021

Umsatz und Auftragseingang mit deutlicher Steigerung Zürich, 16. April 2021 - Die Conzzeta Gruppe erzielte in den ersten drei Monaten 2021 einen Nettoumsatz von CHF 337.8 Mio. Zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis lag dieser um 18.0% über Vorjahr. Auf derselben Basis legte der Auftragseingang im Segment Sheet Metal Processing um 54.2% zu und übertraf damit sogar den Auftragseingang des 1. Quartals des Vor-Pandemie Jahres 2019 klar. CHF Mio. Veränderung in % 3M 2021 3M 2020 rapportiert organisch1) Nettoumsatz Gruppe 337.8 298.4 13.2% 18.0% Sheet Metal Processing Auftragseingang 252.7 169.7 48.9% 54.2% Nettoumsatz 197.0 173.8 13.3% 16.9% Nettoumsatz nicht fortgeführte Geschäfte Chemical Specialties 76.4 73.82 3.4% 13.4% Outdoor 64.5 50.8 26.9% 28.2% 1 Zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis.

2 Inkl. Schmid Rhyner (CHF 6.9 Mio. 2020). Mit der Umsatzsteigerung konnte das Geschäft in allen Geschäftsbereichen deutlich ausgebaut werden. Dabei verbesserten sich in überproportionalem Ausmass die Aktivitäten in Europa und China, sowie in margenstarken Segmenten. Der Auftragseingang im Geschäftsbereich Sheet Metal Processing (Bystronic) legte in allen Regionen und in den meisten Produktbereichen stärker als erwartet zu. Damit hat sich die im 4. Quartal 2020 eingesetzte Beschleunigung im laufenden Jahr akzentuiert. Neben gewissen pandemiebedingten Nachholeffekten gelang dabei eine Ausweitung des Umsatzes besonders auch in den mit der «Strategie 2025» von Bystronic fokussiert zu entwickelnden Service Bereichen. Die Belebung zeigte sich auch im Geschäftsbereich FoamPartner (Chemical Specialties) über alle Regionen und Segmente. Der Geschäftsbereich Mammut (Outdoor) konnte die Umsätze in den digitalen Verkaufskanälen im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Trotz den behördlich angeordneten Schliessungen in verschiedenen Regionen legten auch die physischen Verkaufskanäle im 1. Quartal deutlich zu. Die angekündete Transformation der Gruppe mit der Fokussierung auf Bystronic kommt weiterhin wie geplant voran. Der Verkauf des Geschäftsbereichs FoamPartner (Segment Chemical Specialties) konnte gemäss Ankündigung vom 1. April per Ende März 2021 abgeschlossen werden. Sollte sich die bei Bystronic im 1. Quartal festgestellte positive Geschäftsentwicklung im 2. Quartal in ähnlicher Dynamik fortsetzen, ist bei Vorlage des für den 6. August geplanten Halbjahresergebnisses 2021 die Erhöhung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2021 wahrscheinlich.



Für Rückfragen

Julia Jaun, Investor Relations & Corporate Communications;

Telefon +41 44 468 24 74; media@conzzeta.com Über Conzzeta

Conzzeta ist eine diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Conzzeta hat im Dezember 2019 die strategische Fokussierung auf den Bereich Blechbearbeitung und den Verkauf aller anderen Aktivitäten angekündigt. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

