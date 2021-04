The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2021ISIN NameCH0100525382 CADES 09-21 MTNDE000LB01R95 LBBW STUFENZINS 15/21USP2253TJE03 CEMEX S.A.B. 14/25 REGSUS857524AA08 POLEN 11/21CH0039139404 ZUERICH STADT 09-21DE000A2BPAF9 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21CH0127593140 ROYAL BK CDA 11/21 MTNUS61746BEB80 MORGAN STANLEY 16/21 FLRXS1002933072 HDLBGCEM.FIN.LU. 13/21MTNUSY47606AD33 KIA 16/21 REGSUS61746BEA08 MORGAN STANLEY 16/21US05565A1034 BNP PARIBAS ADR 144A EO 2US6084641033 MOL NA A GDR 144A UF 1000