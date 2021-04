Die Spekulation auf den Range-Ausbruch geht am Freitag weiter. In dieser DAX-Chartanalyse erfahren Sie die Eckdaten für diesen Trade. Weiterhin in der DAX-Range Die Highlights vom Donnerstag waren zweifelsohne die robusten US-Wirtschaftsdaten am Nachmittag. Denn der DAX zeigte erneut wenig Bewegung und hält sich damit weiterhin in der Range der letzten beiden Kalenderwochen. Die Bandbreite der Bewegungen umfasste dabei ein neues Mehr-Monatstief mit ...

