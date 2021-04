Auch gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro bei einem Kurs von 1,1033 kaum verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9220 Franken, was ebenfalls in etwa dem Niveau vom Vorabend entspricht.Ein starkes Wirtschaftswachstum in China, der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, sorgt am Morgen nicht für Kauflaune ...

Den vollständigen Artikel lesen ...