FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MINERAL HILL INDUSTR.NEW MLN CA60283T2074
AB/FROM ONWARDS 16.04.2021
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MINERAL HILL INDUSTR.NEW MLN CA60283T2074
AB/FROM ONWARDS 16.04.2021
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