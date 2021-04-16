Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 16.04.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 661 internationalen Medien
Codename: Siebzehntausend! Rritual landet den "Super-Vertrag"!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14ZWT ISIN: AU000000SCU9 Ticker-Symbol: USZ 
Frankfurt
16.04.21
08:12 Uhr
0,011 Euro
+0,001
+10,53 %
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
STEMCELL UNITED LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STEMCELL UNITED LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
STEMCELL UNITED
STEMCELL UNITED LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
STEMCELL UNITED LIMITED0,011+10,53 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.