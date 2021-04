FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein starkes Auftaktquartal ermuntert die Anleger von Daimler am Freitag vorbörslich zum Zugreifen. Nach den vorgelegten Eckdaten rückte der Kurs des Autobauers auf der Handelsplattform Tradegate verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um 2,1 Prozent vor auf 76,93 Euro. Die Aktie tastet sich damit an ihr bisheriges Hoch seit Dezember 2015 an, das vor einigen Tagen mit 76,99 Euro erreicht wurde.

Der Auto- und Lkw-Bauer ist vor allem dank des starken China-Geschäfts besser ins Jahr gestartet als erwartet, operativ hat er deutlich mehr verdient als Anfang 2020. Das operative Ergebnis von knapp fünf Milliarden Euro und den Free Cashflow von rund 2,8 Milliarden Euro liegt nach Angaben des Unternehmens deutlich über den Markterwartungen an.

Dem stimmten Analysten in ersten Kommentaren zu. Tom Narayan von RBC führte dies auf den Produktmix in der Autosparte Mercedes und ein besseres Management des Betriebskapitals zurück./tih/zb