Die Wiener Börse hat am Donnerstag nahezu unverändert geschlossen, nachdem sich der heimische Aktienmarkt über die gesamte Sitzung kaum bewegt hatte, der ATX ging prozentuell unverändert mit einem Rückgang von 0,15 Punkten aus dem Handel. Etwas eingebremst wurde der heimische Leitindex von den schwergewichteten Banken, die allesamt abgeben mussten, die Bawag endete 1,5% tiefer, die Erste Group konnte sich noch am besten halten und musste lediglich 0,1% nachgeben, die Raiffeisen verzeichnete eine Minus von 1,4%. Palfinger konnte ein Plus von 3,7% erzielen, nachdem die Erste Group das Kursziel für den Kranhersteller von 34,1 Euro auf 40,0 Euro nach oben revidiert hatte, die Einstufung als "Accumulate" wurde unverändert beibehalten. Beim ...

