Der Leiter des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, kommentierte den Vertriebsstopp des Covid-Impfstoffs von Johnson & Johnson und sagte, er hoffe, dass die US-Regulierungsbehörden eine schnelle Entscheidung treffen werden, um den Lieferstopp aufzuheben und den Impfstoff "zurück auf den Weg zu bringen." Weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...