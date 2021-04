Die Bankkartenherausgeberin ist durch die Corona-Pandemie in die roten Zahlen gerutscht.Zürich - Die Bankkartenherausgeberin Viseca hat durch die Corona-Pandemie im vergangenen Geschäftsjahr einen starken Umsatzrückgang erlitten und ist in die roten Zahlen gerutscht. Für einen künftigen erwarteten Aufschwung sieht sich das Unternehmen aber gut aufgestellt und will zügig zu stetem Wachstum zurückkehren. Der Umsatz sackte um gut 29 Prozent auf 385,2 Millionen Franken ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...